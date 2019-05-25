За посаду прем'єра Британії готові боротися п’ятеро кандидатів



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Тереза Мей 24 травня оголосила про відставку

У правлячій партії вважають, що нового лідера повинні вибрати до кінця липня

Після оголошення Терези Мей про відхід у відставку за пост лідера Консервативної партії, який визначить наступного прем'єр-міністра, готові поборотися 5 кандидатів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що балотуватися на пост лідера Консервативної партії підтвердили свій намір міністр закордонних справ Джеремі Хант, секретар міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, а також колишній секретар по роботі і пенсій Естер МакВей.

Останнім про свій намір взяти участь у боротьбі за пост став Метт Хенкок, який заявив, що доставка Brexit є "критично важливою", тому наступник Мей повинен бути більш "грубо чесним" щодо компромісів, які необхідні для укладення угоди в парламенті.

Глави партії вважають, що новий лідер повинен бути вибраний до кінця липня.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).