Тереза Мей подала у відставку: не змогла завершити Brexit



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Оголошені Терезою Мей 21 травня пропозиції по «Брексіту» не отримали підтримки в парламенті. Тому мало хто вірить, що нинішній уряд зможе завершити Brexit

Тереза Мей оголосила, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня, але залишиться прем'єром Британії до обрання нового лідера партії.

Таку заяву вона зробила на порозі своєї офіційної резиденції на Даунгінг-стріт, 10.

«Сьогодні я оголошую, що піду у відставку в якості лідера Консервативної партії в п'ятницю, 7 червня», - повідомила Тереза Мей.

«В демократії, якщо ти даєш людям вибір, у тебе є обов'язок виконати те, що вони вирішили. Я зробила все можливе, щоб зробити це: обговорювала умови нашого виходу і нові відносини з найближчими сусідами, захищала робочі місця, нашу безпеку і нашу єдність. Я зробила все можливе, щоб укласти цю угоду. На жаль, мені не вдалося. Я намагалася, тричі. Я вважаю, що це правильно було продовжувати, навіть коли шанси на успіх здавалися високими. Зараз мені здається найкращим залишити новому прем'єру ці зусилля», - пояснила Мей, виступаючи на Даунінг-стрит, 10.

В кінці свого виступу прем’єрка розплакалась.

Мей повідомила про своє рішення покинути пост лідера партії торі і крісло прем'єр-міністра після зустрічі з міністром закордонних справ Джеремі Хантом і міністром внутрішніх справ Саджид Джавід, що висловили главі уряду побоювання з приводу її нового плану по виходу Британії з Європейського союзу.

На Терезу Мей здійснювався дедалі сильніший тиск з вимогами її відставки після того, як нові пропозиції Мей по Brexit, оголошені нею у вівторок, знову не отримали підтримки в парламенті.

Оголошуючи про плани піти з Кабінету міністрів, Мей заявила, що глибоко шкодує, що не змогла заручитися підтримкою свого плану «Брексіта».

У середу подала у відставку лідер більшості в Палаті громад Андреа Ледсом, заявивши, що більше не вірить, що нинішній уряд зможе довести до кінця вихід країни з Європейського союзу.

Нагадаємо, Великобританія повинна були вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але цього не відбулось, тому що британський парламент не погодився на умови виходу, які Тереза Мей погодила з Єврокомісією.