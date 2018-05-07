За правопорядком 9 травня стежитимуть понад 17 тис. правоохоронців

Під час фіналу Ліги чемпіонів на посилений режим будуть переведені близько 12 тис. правоохоронців

В Україні 9 травня за правопорядком стежитимуть понад 17 тис. правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України у Facebook. «До забезпечення правопорядку 9 травня буде залучено понад 17 тисяч працівників Національної поліції України, Нацгвардії, Державної прикордонної



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Під час фіналу Ліги чемпіонів на посилений режим будуть переведені близько 12 тис. правоохоронців

В Україні 9 травня за правопорядком стежитимуть понад 17 тис. правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

«До забезпечення правопорядку 9 травня буде залучено понад 17 тисяч працівників Національної поліції України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України та ДСНС України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час фіналу Ліги чемпіонів, 26 травня, на посилений режим будуть переведені близько 12 тисяч правоохоронців. Нагадаємо, раніше глава Національної поліції України Сергій Князєв заявляв, що у більшості регіонів України 8-9 травня 2018 року правоохоронці перейдуть на посилений варіант несення служби.

«8-9 травня більшість регіонів перейдуть на посилений варіант несення служби...Ми прогнозуємо деяке напруження оперативної обстановки не тільки в Києві, а ще в деяких регіонах: Запорізький, Дніпропетровський областях, але в нас достатньо сил і засобів, і, я думаю, громадянам нашої держави можна не хвилюватися. Ми забезпечимо порядок», - заявляв Князєв.