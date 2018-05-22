За роки війни з Донбасу вивезли 1,5 тис. тіл і останків українських бійців

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Йдеться не про всіх загиблих, тому що Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України було створене у 2015 році

За останні три роки пошукові групи Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України евакуювали близько 1,5 тисячі загиблих українських військових.

Про це на брифінгу у Києві повідомив керівник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов, передає «Інтерфакс-Україна».

«З початку конфлікту в рамках проекту «Евакуація 200» пошукові групи Управління цивільно-військового співробітництва евакуювали з районів Донецької та Луганської областей близько 1500 загиблих», — сказав Ноздрачов.

Він також зазначив, що усі слідчі дії щодо таких загиблих проводять слідчі органи СБУ та Нацполіції, вони також виносять постанови про відбір біологічних матеріалів тіл (останків) загиблих для проведення ДНК-експертиз. Ноздрачов додав, що відділ пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ веде інформаційно-психологічний супровід родичів зниклих без вісти.

У свою чергу прес-офіцер ЦВС ЗСУ Олексій Мазепа, пише УНН, уточнив, що що йдеться не про всіх загиблих, тому що Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України було створене у 2015 році.

«Тому казати, що це інформація про всіх загиблих - то ні. Це та кількість загиблих, яку вивезли у рамках проекту Евакуація 200. Це не за всі чотири роки війни», - додав він.