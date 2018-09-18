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    За смерть дівчинки харківський водій отримав 7 років тюрми

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    За смерть дівчинки харківський водій отримав 7 років тюрми

    Водій мікроавтобуса Mercedes знаходився за кермом у нетверезому стані

    Водія, який у Харкові п’яним збив на смерть семирічну дівчинку, засудили до 7 років позбавлення волі.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

    «Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова 42-річного чоловіка визнано винним у вчиненні смертельної ДТП, у якій загинула дитина (ч. 2 ст. 286 КК України)», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що водієві призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

    Трагедія трапилася 17 червня цього року на вул. Драгомирівській у Харкові. Водій мікроавтобуса Mercedes виїхав на автопарковку поблизу супермаркету, де знаходилися двоє дітей. Не впоравшись з управлянням, водій збив 7-річну дівчинку і протягнув її кілька метрів. Автомобіль зупинився лише після того, як врізався у будівлю супермаркету.

    Від отриманих травм дитина загинула на місці.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що водій скоїв смертельну ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

    «Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження», - зауважили в прокуратурі.

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