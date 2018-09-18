За смерть дівчинки харківський водій отримав 7 років тюрми



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Водій мікроавтобуса Mercedes знаходився за кермом у нетверезому стані

Водія, який у Харкові п’яним збив на смерть семирічну дівчинку, засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

«Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова 42-річного чоловіка визнано винним у вчиненні смертельної ДТП, у якій загинула дитина (ч. 2 ст. 286 КК України)», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що водієві призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Трагедія трапилася 17 червня цього року на вул. Драгомирівській у Харкові. Водій мікроавтобуса Mercedes виїхав на автопарковку поблизу супермаркету, де знаходилися двоє дітей. Не впоравшись з управлянням, водій збив 7-річну дівчинку і протягнув її кілька метрів. Автомобіль зупинився лише після того, як врізався у будівлю супермаркету.

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що водій скоїв смертельну ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

«Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження», - зауважили в прокуратурі.