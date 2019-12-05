За спробу викрасти «особистого ворога Путіна» українець отримав менше двох років в’язниці



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Засуджений Євген Епенер. Скріншот з відео ТСН

Українець Євген Епенер був завербований російськими спецслужбами

Жовтневий районний суд Харкова визнав винним громадянина України Євгена Епенера у викраденні людини та державній зраді (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 КК України) і призначив покарання у вигляді одного року дев’яти місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 2 грудня.

За даними досудового розслідування, на початку травня 2018 року обвинувачений отримав завдання від кураторів Росії викрасти за винагороду колишнього полковника ФСБ Петра Самарського, який переховувався в Україні з 2014 року. Сума винагороди становила $25 тис.

Для реалізації злочину Епенер залучив представника кримінальних кіл Харкова, якому пообіцяв $20 тис. Водночас останній не бажав виконувати вказівки обвинуваченого, а тому почав «зливати» інформацію правоохоронцям.

12 травня представник кримінальних кіл Харкова показав обвинуваченому приміщення, куди було поміщено колишнього полковника ФСБ (насправді це була імітація - «Главком»). Обвинувачений, переконавшись у виконанні завдання, через пункт пропуску «Плетенівка» виїхав до Росії, де отримав $25 тис. винагороди.

Того ж дня Євген Епенер повернувся до України і прибув до міста Валки Харківської області, де розрахувався зі спільником через двох посередників, яких він залучив для передачі грошей.

14 травня співробітники УСБУ в Харківській області затримали обвинуваченого, який від них переховувався. Тоді ж під час обшуків правоохоронці виявили пістолет Макарова з 16 патронами і ручну гранату Ф-1.

У ході розгляду кримінального провадження Євген Епенер спочатку не визнавав своєї вини, проте в подальшому визнав себе винним. У скоєному щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

Потерпілий Самарський в судовому засіданні заявив, що не має претензій до обвинуваченого і вибачив його.

Колишній полковник ФСБ Петро Самарський. Фото з відкритих джерел

Під час винесення вироку суд вважав, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства. Крім цього, суд зарахував у строк покарання термін попереднього ув`язнення з 14 травня 2018 року по день набрання вироком суду законної сили.

Наразі Епенер перебуває від вартою у Харківському слідчому ізолятору.

Додамо, що Петро Самарський працював начальником відділу по боротьбі з тероризмом і екстремізмом ФСБ у Волгоградській області. У 2014 році втік до України.

У лютому 2017 року на німецькому телеканалі ZDF вийшов документальний фільм «Холодна війна Путіна». Колишній високопоставлений співробітник ФСБ представлений у фільмі як Ігор заявив, що Росія посилає агентів з тим, щоб вони інтегрувалися в мусульманські діаспори Німеччини, Франції і Великобританії і могли вплинути на політичну ситуацію в інтересах Кремля. За словами Ігоря, ці агенти стежать за критиками режиму та радикальними ісламістами.

Він також розповів, що особисто брав участь у підготовці фальшивих документів для того, щоб уродженці Чечні могли поїхати в Європу і просити там політичного притулку.

Після виходу фільму росЗМІ вирахували справжнього співробітника ФСБ Ігоря – насправді це був Петро Самарський.

В інтерв’ю українському ТСН колишній полковник ФСБ розповів, що російська влада планувала його ліквідацію після появи фільму «Холодна війна Путіна».