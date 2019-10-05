За суддю з Черкас, який вимагав 30 тис. грн, взявся Антикорупційний суд



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Суддя апеляційного суду Черкаської області Володимир Пономаренко

Служитель апеляційного суду Черкаської області Володимир Пономаренко відсторонений від здійснення правосуддя

Вищий антикорупційний суд призначив підготовче засідання на 21 жовтня у справі за обвинуваченням судді апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка за ч. 2 ст. 369-2 КК України («Одержання неправомірної вигоди»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 2 жовтня.

Нагадаємо, що 28 серпня 2018 року співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із детективами Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі суддю Пономаренка. Він вимагав від місцевого жителя 30 тис. гривень. За вказану суму суддя обіцяв вплинути на рішення щодо не притягнення його до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Спочатку судді Володимиру Пономаренку була оголошена підозра за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Однак до Вищого антикорупційного суду кваліфікацію злочину було замінено на ч. 2 ст. 369-2 КК України. Її санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

25 червня 2019 року Вища рада правосуддя розглянула клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення судді апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Зокрема, ВРП постановила: відсторонити суддю Пономаренка від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.