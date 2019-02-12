За тиждень від кору померли ще двоє українців



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В Україні цього року померло вже вісім людей від кору

З початку року в Україні на кір захворіли понад 18 тисяч людей

За тиждень внаслідок ускладнень, спричинених захворюванням на кір, померли 2 людини.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

«За 6-й тиждень від ускладнень кору померло дві людини. Один з них — 18-річний студент. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже вісім людей, серед яких дві дитини. У 2018 році кір забрав 16 життів», - поінформували у ЦГЗ.

Зазначимо, що за 6-й тиждень 2019 року на кір захворіли 3 142 людини, це показники на 7 % нижчі, ніж за попередні 7 днів. З початку року в Україні на кір захворіли понад 18 тисяч людей.

Також зафіксовано випадки захворювання на кір серед співробітників Міністерства охорони здоров’я України. Люди, найімовірніше, заразилися вірусом від одного з охоронців відомства.

Кір - інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень - пневмонії, вушної інфекції, енцефаліту тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору - вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.