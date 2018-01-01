За три роки Україна має сплатити понад $16 млрд зовнішнього боргу

Нацбанк розраховує отримати від МВФ ще близько 2 млрд доларів

У поточному році Національний банк очікує надходження близько 2 млрд дол. США від МВФ, а також отримання урядом кредитів від ЄС та Світового банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зазначається, що це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 20,5 млрд дол. США (або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду) на



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Нацбанк розраховує отримати від МВФ ще близько 2 млрд доларів

У поточному році Національний банк очікує надходження близько 2 млрд дол. США від МВФ, а також отримання урядом кредитів від ЄС та Світового банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 20,5 млрд дол. США (або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду) на кінець 2018 року.

Але основним ризиком для реалізації зазначеного прогнозного сценарію Національний банк вважає відсутність прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці з МВФ. «У разі дострокового припинення програми з МВФ це може загрожувати погіршенням умов доступу на міжнародні фінансові ринки, що може призвести до посилення девальваційних та інфляційних очікувань, а також до зростання ймовірності проблем із обслуговуванням зовнішніх державних зобов’язань у найближчі роки», - йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк інформує, що у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд дол. США. «Тому, на думку Національного банку, для збереження макрофінансової стабільності України критично важливим є продовження співпраці з МВФ в рамках на лише поточної, а й нової програми», - підкреслюють у НБУ.

Як повідомлялося, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. На думку НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.