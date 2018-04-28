Загострення на Донбасі: 53 ворожих обстріли та троє поранених

Міномети калібру 120 мм ворог застосував в районі Лебединського

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 53 обстріли позицій Збройних Сил України. Бойовики продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема на донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї



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Міномети калібру 120 мм ворог застосував в районі Лебединського

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 53 обстріли позицій Збройних Сил України. Бойовики продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного. Також міномети калібру 120 мм ворог застосував в районі Лебединського.

Крім цього, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово вів вогонь по наших позиціях поблизу Шахти «Бутівка», Невельського, Гнутового, Мар’їнки, Кам’янки і Пісків, з озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу – під Талаківкою, з гранатометів – неподалік Авдіївки та Богданівки, великокаліберних кулеметів – в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного, Павлополя і Пищевика, з стрілецької зброї – по оборонцях Авдіївки, Красногорівки, Талаківки та Широкиного, а поблизу Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку із 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по українських позиціях під Кримським. Також 120 мм міномет, БМП та гранатомети агресор задіяв по наших опорних пунктах поблизу Світлодарська.

Внаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранення. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.

Нагадаємо, 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.