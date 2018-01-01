Загострення на Донбасі: українським бійцям довелося відстрілюватися від ворога

Військові ЗСУ вперше з початку перемир'я були змушені відкрити вогонь у відповідь

Військовослужбовці збройних сил України змушені були відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій бойовиками. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «Доба, що минула, відзначилась певним загостренням ситуації а районі АТО. Ворог вдався до обстрілів позицій ВСУ, зокрема із



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Військові ЗСУ вперше з початку перемир'я були змушені відкрити вогонь у відповідь

Військовослужбовці збройних сил України змушені були відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій бойовиками. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Доба, що минула, відзначилась певним загостренням ситуації а районі АТО. Ворог вдався до обстрілів позицій ВСУ, зокрема із озброєння, забороненого мінськими угодами, бойових машин піхоти та гранатометів. Згадані злочинні дії окупанта загрожували життю і здоров'ю наших військовослужбовців, тому вони були змушені вперше після початку новорічно-різдвяного перемир'я адекватно відповідати на ці провокації», - повідомив Мотузяник.

Так, загалом протягом минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 6 обстрілів позицій ВСУ. Жоден український військовий не загинув, проте неподалік Світлодарська та Новотроїцька зазнали поранень троє військовослужбовців, один з них у тяжкому стані.