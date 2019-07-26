  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Західну Європу накрила аномальна спека

    • Розсилка
    У Парижі термометри показували до 42,6 градуса - Західну Європу накрила аномальна спека
    У Парижі термометри показували до 42,6 градуса

    В місті Лінген на північному заході Німеччини температура сягнула 42,6 градусів

    Аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.

    Про це повідомляє DPA.

    Німеччина зафіксувала найвищу температуру в історії спостережень: в місті Лінген на північному заході країни температура сягнула 42,6 градусів за Цельсієм.

    У Парижі термометри в четвер також показували до 42,6 градуса, повідомила національна служба погоди Meteo France. Це найвища температура, яка коли-небудь зафіксована у французькій столиці, причому рекорд оновлювався двічі за день.

    Попередній максимум 40,4 градуса датувався 1947 роком.

    Бельгія зафіксувала температурний рекорд - 40,7 градуса у західному селі Бейтем.

    У Нідерландах вперше з моменту початку ведення записів температура сягнула вище 40 градусів - 40,7 градусів зафіксовано в Гілзе-Рієн в південній провінції Північний Брабант.

    Британія також очікувала зафіксувати найвищу температуру за весь час із прогнозами до 39 градусів, але вона піднялася до 38,1 градуса. Це друга найвища температура, зафіксована у липні.

    Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 26 липня буде теплою - +23+27 градусів, на півдні до +28+30 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди спека рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ