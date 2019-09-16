Закон про підпорядкування Нацгвардії Зеленському зняли з розгляду



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Профільний комітет попросив зняти документ з розгляду

Цього тижня Верховна Рада не зможе розглянути законопроєкт президента Володимира Зеленського про передачу Національної гвардії до підпорядкування глави держави. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Вказано, що документ знаходиться на розгляді у комітеті.

«Хочу попросити зняти з розгляду законопроект № 1007 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії». Він зараз знаходиться ще на розгляді в комітеті», - заявив Монастирський.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєкту про перепідпорядкування Національної гвардії Зеленському. Монастирський підкреслював, що законопроєкт планують доопрацювати.

Зазначимо, законопроєкт про перепідпорядкування Нацгвардії внесений президентом до парламенту як невідкладний. Голосування за цей документ очікувалося на минулому пленарному тижні. У законопроєкті пропонується вилучити положення про те, що НГУ входить до системи МВС.

При цьому парламент прийняв за основу законопроєкт №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України. Ухвалення законопроекту дозволить створити умови для переходу з мирного на воєнний стан.