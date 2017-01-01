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    Закон про вихідний 25 грудня набув чинності

    У цьому році українці відпочиватимуть на католицьке Різдво
    В Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом Христовим за григоріанським календарем. Вчора документ опублікували в офіційному виданні «Голос України». Закон робить вихідним святковим днем 25 грудня. Тим часом День праці - тільки 1 травня, наступний день став робочим. Нагадаємо, Верховна
    • Сьогодні, 09:15
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    У цьому році українці відпочиватимуть на католицьке Різдво

    В Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом Христовим за григоріанським календарем. Вчора документ опублікували в офіційному виданні «Голос України».

    Закон робить вихідним святковим днем 25 грудня.

    Тим часом День праці - тільки 1 травня, наступний день став робочим.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила таке рішення 16 листопада 238 голосами, поправку стосовно травневих свят вносили з голосу.

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