Закон про вихідний 25 грудня набув чинності
- Сьогодні, 09:15
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У цьому році українці відпочиватимуть на католицьке Різдво
В Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом Христовим за григоріанським календарем. Вчора документ опублікували в офіційному виданні «Голос України».
Закон робить вихідним святковим днем 25 грудня.
Тим часом День праці - тільки 1 травня, наступний день став робочим.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила таке рішення 16 листопада 238 голосами, поправку стосовно травневих свят вносили з голосу.