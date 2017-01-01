Закон щодо вихідного 25 грудня опубліковано у «Голосі України»

Закон набуде чинності відзавтра

Офіційна газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала закон, який скасовує вихідний день 2 травня і робить 25 грудня (Різдво Христове за григоріанським календарем) святковим неробочим днем. Закон опублікований в п'ятницю і набуде чинності 2 грудня. У зв'язку з цим у поточному році 25 грудня (понеділок) буде вихідним. Крім того,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон набуде чинності відзавтра

Офіційна газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала закон, який скасовує вихідний день 2 травня і робить 25 грудня (Різдво Христове за григоріанським календарем) святковим неробочим днем. Закон опублікований в п'ятницю і набуде чинності 2 грудня.

У зв'язку з цим у поточному році 25 грудня (понеділок) буде вихідним.

Крім того, День солідарності трудящих замінюється Днем праці і замість двох вихідних (1 і 2 травня) буде тільки один (1 травня).

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 листопада 238 голосами депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 29 листопада.