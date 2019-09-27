Законопроект №1008 порушує європейські стандарти захисту прав людини – РАУ



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Адвокатська спільнота занепокоєна пропозицією створення Комісії з питань доброчесності та етики з широкими повноваженнями

Рада адвокатів України закликала народних депутатів доопрацювати законопроект №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» з урахуванням позиції адвокатської спільноти.

Про це йдеться в офіційному зверненні головного органу адвокатського самоврядування України до Верховної Ради, Президента України та міжнародних організацій, опублікованому на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Повідомляється, що рішення звернутися до влади було ухвалено під час засідання в Одесі 21 вересня.

Адвокати звернули увагу на те, що законопроект №1008 був прийнятий у першому читанні без належного широкого обговорення з професійною адвокатською спільнотою та висновку Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії), що є обов’язковим у європейській правовій державі. У зв’язку з цим в РАУ наполягають на необхідності проведення професійних консультацій з адвокатською спільнотою, а також на отриманні оцінки документу та висновку Венеціанської комісії.

РАУ переконана, що законопроект №1008 загрожує відступом від європейських стандартів у сфері захисту прав людини, що задекларувала Україна, прийнявши зміни до Конституції. Це несе серйозні виклики дотриманню принципів правової держави, вважають адвокати.

«Про це вже сигналізує офіційна позиція представництва Європейського Союзу в Україні і посольства Канади в Україні щодо проекту закону №1008 про органи судового самоврядування та законопроект №1032 про реформу органів прокуратури, яка була поширена 11 вересня 2019 року. Зокрема, ключові міжнародні партнери відзначили, що «є ризики, що непродумані кроки зі зміни чинного законодавства, що регулює діяльність судової влади, адвокатури, прокуратури ставлять під сумнів надійність України як партнера ключових європейських інституцій».

У цьому документі вказано на необхідність «розпочати ретельний консультативний процес щодо вищезгаданих законопроектів та залучити до нього відповідних правничих експертів, громадянське суспільство і міжнародне співтовариство», - йдеться у зверненні.

При цьому адвокати зазначають, що законопроект №1008 значно звужує роль адвокатури як суб’єкта формування органів ВККСУ та ВРП. Це порушує міжнародні стандарти, які надають адвокатурі право обирати до складу органів суддівського врядування своїх представників.

Адвокатська спільнота занепокоєна пропозицією створення Комісії з питань доброчесності та етики з широкими повноваженнями. У зверненні вказано, що така новела законопроекту є прямим порушенням принципу незалежності ВРП як конституційного органу суддівського врядування. Тому закликає парламент взагалі виключити норми про створення комісії з проекту закону.

Нагадаємо, законопроект №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» прийнятий парламентом у першому читанні. Наразі Комітет ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом рекомендує провести консультації з Представництвом ЄС в Україні, Посольством Канади та міжнародними організаціями для максимального врахування висловлених зауважень до початку процедури розгляду законопроекту у другому читанні.