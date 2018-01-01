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    Законопроект про реінтеграцію Донбасу ще буде змінюватись - заступник міністра

    За словами Гримчака, законопроект про реінтеграцію Донбасу має оптимізувати управління військами в зоні АТО
    Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу базовий, у майбутньому його доведеться змінювати Про це він сказав в ефірі «5 каналу». «Такий закон доведеться змінювати в будь-якому разі. Він тільки базовий на мій погляд. Там є декілька нюансів, які я вважаю дуже
    • Сьогодні, 10:56
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    За словами Гримчака, законопроект про реінтеграцію Донбасу має оптимізувати управління військами в зоні АТО

    Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу базовий, у майбутньому його доведеться змінювати

    Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

    «Такий закон доведеться змінювати в будь-якому разі. Він тільки базовий на мій погляд. Там є декілька нюансів, які я вважаю дуже важливими», - сказав Гримчак.

    За його словами, законопроект про реінтеграцію Донбасу має оптимізувати управління військами в зоні АТО.

    «З точки зору управління військами ситуація стає більш логічна. Наразі штаб АТО підпорядкований Службі безпеки України, структурі, яка не може керувати бойовими діями», - зазначив він.

    Гримчак додав, що цей законопроект оптимізує управління військами через оперативний штаб, якому будуть підпорядковані всі сектори.

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