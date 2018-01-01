Законопроект про реінтеграцію Донбасу ще буде змінюватись - заступник міністра

За словами Гримчака, законопроект про реінтеграцію Донбасу має оптимізувати управління військами в зоні АТО

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу базовий, у майбутньому його доведеться змінювати Про це він сказав в ефірі «5 каналу». «Такий закон доведеться змінювати в будь-якому разі. Він тільки базовий на мій погляд. Там є декілька нюансів, які я вважаю дуже



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За словами Гримчака, законопроект про реінтеграцію Донбасу має оптимізувати управління військами в зоні АТО

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу базовий, у майбутньому його доведеться змінювати

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Такий закон доведеться змінювати в будь-якому разі. Він тільки базовий на мій погляд. Там є декілька нюансів, які я вважаю дуже важливими», - сказав Гримчак.

За його словами, законопроект про реінтеграцію Донбасу має оптимізувати управління військами в зоні АТО.

«З точки зору управління військами ситуація стає більш логічна. Наразі штаб АТО підпорядкований Службі безпеки України, структурі, яка не може керувати бойовими діями», - зазначив він.

Гримчак додав, що цей законопроект оптимізує управління військами через оперативний штаб, якому будуть підпорядковані всі сектори.

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