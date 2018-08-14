Замах на Філарета: суд арештував газового балончика колишнього єпископа Севастіана



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Заштатний єпископ Севастіан на церемонії вінчання доньки Юлії Тимошенко Євгенії та британського рок-музиканта Шона Карра.

Священику оголошено підозру за статтею «хуліганство»

Шевченківський районний суд Києва арештував балончик зі сльозогінним газом «Перець 1-Б», який колишній заштатний єпископ Севастіан (у миру Михайло Возняк) застосував у резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 27 липня.

У матеріалах справи зазначено, що екс-церковнослужитель розпилив газовий балончик в обличчя монахині Варвари, яка працює економ Патріархії. Пізніше лікарі діагностували у потерпілої хімічний опік кон'юктиви І ступеня обох очей.

Слідчий Шевченківського управління Нацполіції зазначив, що цей балончик визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 296 КК України («Хуліганство»), в якому Севастіану оголошено підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі терміном від 3 до 7 років.

Крім цього, суд наклав арешт на 31 книгу «За лаштунками олтаря, як далі жити?», які також визнано речовими доказами у цій справі.

Як повідомляв «Главком», колишній заштатний єпископ Севастіан готувався до вчинення замаху на патріарха Київського Філарета. 25 травня цього року разом зі своїм сином він намагався потрапити до особистих покоїв Філарета. Його зупинила економ Патріархії монахиня Варвара, на яку Севастіан напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із балончика.

Згодом Синод УПЦ Київського Патріархату позбавив сану заштатного єпископа Севастіана за замах на вбивство патріарха Філарета.

Учасники Синоду «мали міркування про злочинні діяння заштатного єпископа Севастіана (у миру Возняка Михайла Ярославовича), колишнього Чернігівського і Ніжинського». Зазначається, що вказаний єпископ був звільнений від управління єпархією ще 10 років тому – «згідно поданого 17 березня 2008 р. прохання» через «особисті причини». Як з'ясувалося, він має сім’ю і повинен «виховувати дітей».

Колишній єпископ Севастіан запам’ятався тим, що 2005 року в чоловічому Видубицькому монастирі Києва вінчав доньку Юлії Тимошенко Євгенію та британського рок-музиканта Шона Карра.