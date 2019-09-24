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    Заморозки в повітрі: прогноз погоди в Україні на 24 вересня

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    Заморозки в повітрі: прогноз погоди в Україні на 24 вересня

    У північних, східних та Рівненській областях вночі очікуються заморозки в повітрі 0 -3

    Погода в Україні сьогодні, 24 вересня, буде без опадів, вночі очікуються заморозки, а вдень температура повітря складе +22 градуси.

    Про це повідомляє Український Гідрометцентр у Facebook.

    За даними синоптиків, 24 вересня в Україні без опадів.

    Вітер східний буде дути зі швидкістю 5-10 м / с.

    У північних, східних та Рівненській областях вночі очікуються заморозки в повітрі 0 -3, а вдень температура повітря складе +9 +14 градусів.

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    На решті території температура повітря вночі +4+ 9 градусів. У Полтавської та Черкаської областях заморозки на поверхні ґрунту 0 -4 , а вдень +14 +19 градусів.

    На Закарпатті, і деяких районах Прикарпаття і в південній частині країни температура повітря складе +20 +22 градуси.

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