Запорізький митрополит, який називав Різдво 25 грудня «антиправославних святом», відзначив його у Будапешті

Митрополит Запорізький УПЦ МП Лука відслужив різдвяну літургію в Успенському кафедральному соборі Будапешта 25 грудня

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука з'їздив в Будапешт, щоб відзначити Різдво 25 грудня на святковій службі. Про це повідомляє «Депо». Хоча ще недавно Лука заявляв, що Різдво треба відзначати тільки 7 січня, а перенесення свята в Україні на 25 грудня – «антинародний проект». Про двоїстість Луки написав



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Митрополит Запорізький УПЦ МП Лука відслужив різдвяну літургію в Успенському кафедральному соборі Будапешта 25 грудня

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука з'їздив в Будапешт, щоб відзначити Різдво 25 грудня на святковій службі. Про це повідомляє «Депо». Хоча ще недавно Лука заявляв, що Різдво треба відзначати тільки 7 січня, а перенесення свята в Україні на 25 грудня – «антинародний проект».

Про двоїстість Луки написав російський проповідник Андрій Кураєв.

Він же опублікував фотографію служби в Будапешті, в якій брав участь Лука.

Проповідник також зауважує, що сайт Запорізької єпархії, який регулярно повідомляє про всі заходи за участю Луки, цього разу «сором'язливо» промовчав про «європейський вояж свого антизахідного митрополита і його свити».

Нагадаємо, Лука назвав святкування Різдва 25 грудня «антиправославних політичним проектом».

«Законодавці, які проголосували за цю дату не були мотивовані релігійними переконаннями або захистом прав людини. Це чистої води антинародний антиправославний політичний проект», - заявив Лука.

«Якби вони ратували за збереження православної ментальності, то свої дії виправдовували б не європейською інтеграцією, з якої вони пов'язують перекручення моралі і протиприродне світогляд, далеке Богом встановленому погляду на людське буття, а відповідністю календарної традиції деяких, але не всіх, Православних Церков, для яких незаперечним авторитетом є думка чернечої республіки, непорушною фортеці православних традицій - Святої гори Афон, де Різдво Христове відзначається 7 січня», - сказав тоді Лука.