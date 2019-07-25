Запуск космічного корабля Cargo Dragon до МКС перенесли через негоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, здатним повертати вантажі на Землю

Cargo Dragon повинен доставити на МКС близько 2,3 тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення наукових експериментів

Через несприятливу погоду відмінено старт вантажного космічного корабля Cargo Dragon американської компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції (МКС), який планувався в четвер.

Про це повідомило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Нова дата старту призначена на п’ятницю о 01:01 за Києвом.

Cargo Dragon повинен доставити на МКС близько 2,3 тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

Наразі Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, здатним повертати вантажі на Землю. Його запуск до МКС спочатку повинен був відбутися ще 22 липня, проте його було відкладено для додаткового тестового запису двигунів ракети-носія.

Раніше повідомлялось, що НАСА створює GPS для космічних кораблів.