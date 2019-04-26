Заради розваги: у Кишиневі без дозволу сів літак грецької авіакомпанії



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Члени екіпажу Boeing 737-800 повідомили, що «вилетіли без дозволу, щоб пожартувати і розважитися»

Літак Boeing 737-800, що належить грецькій авіакомпанії Blue Bird Aviation, без дозволу на польоти над територією Республіки Молдова приземлився у міжнародному аеропорту Кишинева.

Інформацію про це підтвердилиу Державному агентстві цивільної авіації Молдови.

«Відразу ж після приземлення у Кишинівському аеропорту співробітники Агентства цивільної авіації провели перевірку літака і поінформували про це правоохоронні органи. Літак не мав дозволу на здійснення польотів над територією Молдови, що надається державним підприємством MoldATSA», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється також, що в ході проведеної перевірки було встановлено, що у членів екіпажу відсутня авторизація на входження у повітряний простір Молдови, а також інші відповідні документи.

Нині літак знаходиться в Кишинівському міжнародному аеропорту і залишиться на спецстоянці до з'ясування всіх обставин.

За попередньою інформацією, на борту літака були тільки члени екіпажу - троє чоловіків і одна жінка. Нічого підозрілого в літаку не було виявлено, однак, за непідтвердженою поки що інформацією, в літаку перебували ще двоє людей.

Літак прилетів з Бухареста. Як повідомила раніше прес-секретар Агентства цивільної авіації Ірина Бодоліка, екіпаж «вирішив вилетіти з Бухареста до Кишинева за ради жарту».

Ведеться розслідування.

Джерело: Укрінформ