Виступ заступника держсекратаря США Саллівена у Дипломатичній академії України

Перший заступник державного секретаря США Джон Саллівен відвідує Україну 21 лютого

Сьогодні 21 лютого заступник Державного секретаря США Джон Саллівен виступив у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Виступ Саллівена транслювало посольство США в Україні. Власне, сам виступ американського чиновника можна прослухати після 7 хвилини: Крім того жон Саллівен відвідав меморіал Героїв Небесної



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Джон Саллівен

Перший заступник державного секретаря США Джон Саллівен відвідує Україну 21 лютого

Сьогодні 21 лютого заступник Державного секретаря США Джон Саллівен виступив у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Виступ Саллівена транслювало посольство США в Україні. Власне, сам виступ американського чиновника можна прослухати після 7 хвилини:

Крім того жон Саллівен відвідав меморіал Героїв Небесної Сотні сьогодні вранці. «Сотня хоробрих сердець пішла на небачену самопожертву заради цінностей, які так само поділяють й американці… Уряд США підтримує народ України у його зусиллях покращити економічну та політичну ситуації, аби допомогти цій прекрасній країні виконати обіцянки Революції Гідності, а також зміцнити її у протистоянні агресії», - заявив він.

Візит американського політика в Україну відбувається в рамках турне Саллівена в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.

Нагадаємо: у березні Україну також відвідає глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Останній раз вона відвідувала нашу країну в 2015 році.