  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Виступ заступника держсекратаря США Саллівена у Дипломатичній академії України

    Перший заступник державного секретаря США Джон Саллівен відвідує Україну 21 лютого
    Сьогодні 21 лютого заступник Державного секретаря США Джон Саллівен виступив у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Виступ Саллівена транслювало посольство США в Україні. Власне, сам виступ американського чиновника можна прослухати після 7 хвилини:  Крім того жон Саллівен відвідав меморіал Героїв Небесної
    • Сьогодні, 16:08
    • Розсилка
    Джон Саллівен
    Джон Саллівен

    Перший заступник державного секретаря США Джон Саллівен відвідує Україну 21 лютого

    Сьогодні 21 лютого заступник Державного секретаря США Джон Саллівен виступив у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

    Виступ Саллівена транслювало посольство США в Україні. Власне, сам виступ американського чиновника можна прослухати після 7 хвилини: 

    Крім того жон Саллівен відвідав меморіал Героїв Небесної Сотні сьогодні вранці. «Сотня хоробрих сердець пішла на небачену самопожертву заради цінностей, які так само поділяють й американці… Уряд США підтримує народ України у його зусиллях покращити економічну та політичну ситуації, аби допомогти цій прекрасній країні виконати обіцянки Революції Гідності, а також зміцнити її у протистоянні агресії», - заявив він.

    Візит американського політика в Україну відбувається в рамках турне Саллівена в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію. 

    Нагадаємо: у березні Україну також відвідає глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Останній раз вона відвідувала нашу країну в 2015 році.

    МЗС США посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ