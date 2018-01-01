Виступ заступника держсекратаря США Саллівена у Дипломатичній академії України
- Сьогодні, 16:08
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Перший заступник державного секретаря США Джон Саллівен відвідує Україну 21 лютого
Сьогодні 21 лютого заступник Державного секретаря США Джон Саллівен виступив у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.
Виступ Саллівена транслювало посольство США в Україні. Власне, сам виступ американського чиновника можна прослухати після 7 хвилини:
Крім того жон Саллівен відвідав меморіал Героїв Небесної Сотні сьогодні вранці. «Сотня хоробрих сердець пішла на небачену самопожертву заради цінностей, які так само поділяють й американці… Уряд США підтримує народ України у його зусиллях покращити економічну та політичну ситуації, аби допомогти цій прекрасній країні виконати обіцянки Революції Гідності, а також зміцнити її у протистоянні агресії», - заявив він.
Візит американського політика в Україну відбувається в рамках турне Саллівена в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.
Нагадаємо: у березні Україну також відвідає глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Останній раз вона відвідувала нашу країну в 2015 році.