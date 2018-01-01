Заступник держсекретаря США похвалив Україну за «успішне проводення реформ»

Гройсман подякував США за всебічну підтримку

Заступник держсекретаря США Джон Саллівен вважає, що влада України успішно проводить реформи, незважаючи на російську агресію. «Джон Салліван відзначив зусилля і успіхи українського уряду в проведенні реформ, щ «успішно проходять, незважаючи на російську агресію», - йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України за



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Джон Саллівен

Гройсман подякував США за всебічну підтримку

Заступник держсекретаря США Джон Саллівен вважає, що влада України успішно проводить реформи, незважаючи на російську агресію.

«Джон Салліван відзначив зусилля і успіхи українського уряду в проведенні реформ, щ «успішно проходять, незважаючи на російську агресію», - йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України за результатами зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Дж.Саллівена в середу в Києві.

У свою чергу, Гройсман подякував США за всебічну підтримку - як у боротьбі проти російської агресії, так і на шляху проведення системних перетворень у країні.

Також, сторони обговорили питання залучення іноземних інвестицій в Україну.

Крім того, важливим питанням, яке обговорювалося під час переговорів, були заходи зі створення в Україні незалежного Спеціалізованого антикорупційного суду.

Також Саллівен сьогодні виступив у Дипломатичній академії України.

Візит американського чиновника в Україну відбувається в рамках турне Саллівена в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.

Нагадаємо: у березні Україну також відвідає глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Останній раз вона відвідувала нашу країну в 2015 році.