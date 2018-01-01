Заступник держсекретаря США похвалив Україну за «успішне проводення реформ»
- Сьогодні, 17:20
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Гройсман подякував США за всебічну підтримку
Заступник держсекретаря США Джон Саллівен вважає, що влада України успішно проводить реформи, незважаючи на російську агресію.
«Джон Салліван відзначив зусилля і успіхи українського уряду в проведенні реформ, щ «успішно проходять, незважаючи на російську агресію», - йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України за результатами зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Дж.Саллівена в середу в Києві.
У свою чергу, Гройсман подякував США за всебічну підтримку - як у боротьбі проти російської агресії, так і на шляху проведення системних перетворень у країні.
Також, сторони обговорили питання залучення іноземних інвестицій в Україну.
Крім того, важливим питанням, яке обговорювалося під час переговорів, були заходи зі створення в Україні незалежного Спеціалізованого антикорупційного суду.
Також Саллівен сьогодні виступив у Дипломатичній академії України.
Візит американського чиновника в Україну відбувається в рамках турне Саллівена в Європу, яке відбудеться з 16 по 23. Він також відвідає Німеччину, Італію, Латвію та Бельгію.
Нагадаємо: у березні Україну також відвідає глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Останній раз вона відвідувала нашу країну в 2015 році.