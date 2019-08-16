П’ять років за п’ять тисяч. Заступник голови військово-цивільної адміністрації Торецька сяде за хабар



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Заступника керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Донецької області Сергія Винник під час прийому громадян

Посадовець вимагав кошти у підприємця за вирішення питання з надання в оренду нежитлових приміщень

Заступника керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Донецької області Сергія Винника визнано винним в одержанні неправомірної вигоди (ч.2 ст. 368 КК України) і призначено покарання у вигляді позбавлення волі п’ять років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на два роки і конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Дзержинського міського суду Донецької області від 13 серпня.

За матеріалами справи на початку грудня 2017 року до обвинуваченого звернувся директор ТОВ «Промекоресурс» з питанням укладення договору оренди нежитлових приміщень для здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної із збиранням вторинної сировини на території Торецька. У свою чергу Сергій Винник, як голова конкурсної комісії з оренди об`єктів комунальної власності, пообіцяв вирішити це питання за хабар на суму п’ять тисяч гривень.

Передачу неправомірної вигоди зафіксували правоохоронці 21 березня 2018 році у службовому кабінеті посадовця.

У суді заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник свою вину не визнав. Вважає, що стосовно нього була вчинена провокація злочину. Від надання будь-яких свідчень у судовому засіданні відмовився.

Суд дійшов висновків про відсутність провокації з боку правоохоронних органів, оскільки на момент подачі заяви потерпілого керівника ТОВ «Промекоресурс» у силовиків була інформація про те, що керівник військово-цивільної адміністрації Торецька, його заступник і ще одна посадова особа вимагали і отримували хабарі від керівників підприємств міста та підприємців за не перешкоджання їхній діяльності. За цими фактами було розпочате досудове розслідування.

Також суд з’ясував, що посадовець Винник активно «займався» питанням передачі нежитлового приміщення, а саме дзвонив, з метою отримання інформації про оголошення в газеті про конкурс на оренду майна; запевняв керівника ТОВ «Промекоресурс», що у разі виникнення проблем, буде їх вирішувати.

За іншим епізодом ч.2 ст. 369-2 КК України («Зловживання впливом») суд виправдав заступника керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Донецької області Сергія Винника за недоведеністю пред’явленого обвинувачення.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.