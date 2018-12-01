Заступник міністра Гримчак напав на нардепа Мураєва в прямому ефірі (відео)



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Гримчак обізвав Мураєва «малоросом» і «падлюкою» і поліз битися

Під час прямого ефіру на українському телеканалі ZIK виник конфлікт між народним депутатом Євгеном Мураєвим і заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком.

Гримчак перебив Мураєва під час його виступу, а потім назвав «малоросом».

«Малорос, це ви, а я - українець» - відповів Мураєв.

«До тебе підійти, падлюка?» - закричав Гримчак і рушив до Мураєва.

Вступити з ним у бійку не зважився, але сильно штовхнув ногою стійку, яка вдарила лідера партії «Наші».

Гримчак повернувся на місце, а ефір на цьому закінчився.

Джерело: 112 Україна