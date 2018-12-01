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    Заступник міністра Гримчак напав на нардепа Мураєва в прямому ефірі (відео)

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    Заступник міністра Гримчак напав на нардепа Мураєва в прямому ефірі (відео)

    Гримчак обізвав Мураєва «малоросом» і «падлюкою» і поліз битися

    Під час прямого ефіру на українському телеканалі ZIK виник конфлікт між народним депутатом Євгеном Мураєвим і заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком.

    Гримчак перебив Мураєва під час його виступу, а потім назвав «малоросом».

    «Малорос, це ви, а я - українець» - відповів Мураєв.

    «До тебе підійти, падлюка?» - закричав Гримчак і рушив до Мураєва.

    Вступити з ним у бійку не зважився, але сильно штовхнув ногою стійку, яка вдарила лідера партії «Наші».

    Гримчак повернувся на місце, а ефір на цьому закінчився.

    Джерело: 112 Україна

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