Засудженим на Донеччині передавали наркотики в туалетному папері

Засуджений розповів, що посилку ні від кого не очікував та ніякого відношення до наркотиків немає

20 лютого до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшла інформація про те, що чоловік намагався передати засудженому наркотик, захований у рулоні туалетного паперу. Зловмисником виявився 23-річний мешканець м. Курахове. Він пояснив, що про наркотичний вміст цієї посилки нічого не знав. «Передати гостинець мене попросив



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Засуджений розповів, що посилку ні від кого не очікував та ніякого відношення до наркотиків немає

20 лютого до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшла інформація про те, що чоловік намагався передати засудженому наркотик, захований у рулоні туалетного паперу.

Зловмисником виявився 23-річний мешканець м. Курахове. Він пояснив, що про наркотичний вміст цієї посилки нічого не знав. «Передати гостинець мене попросив незнайомець», - виправдовується чоловік.

Сам 27-річний засуджений розповів, що посилку ні від кого не очікував та ніякого відношення до наркотиків немає. Достовірність показів обох чоловіків буде перевірена під час досудового розслідування.

Вилучені наркотичні речовини спрямовані на експертизу, а у відношенні правопорушника відкрито кримінальне провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.

Всього ж з початку року правоохоронцями Покровської оперзони попереджено вже 6 спроб передачі заборонених речовин засудженим.