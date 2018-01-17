Засудженого громадянина Грузії звільнили з в’язниці в «ЛНР»

За рішенням українського суду Ніхотіна звільнили ще у травні 2017 року, але бойовики «ЛНР» продовжували утримувати у в’язниці

Теймураз Ніхотін, який у 2010 році був засуджений до 9 років позбавлення волі, звільнений з в’язниці на території «ЛНР». Про це Громадському радіо повідомив голова Східної правозахисної групи Павло Лисянський. «Це цивільний ув’язнений, не військовий та не політичний. За рішенням українського суду його звільнили ще у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За рішенням українського суду Ніхотіна звільнили ще у травні 2017 року, але бойовики «ЛНР» продовжували утримувати у в’язниці

Теймураз Ніхотін, який у 2010 році був засуджений до 9 років позбавлення волі, звільнений з в’язниці на території «ЛНР».

Про це Громадському радіо повідомив голова Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

«Це цивільний ув’язнений, не військовий та не політичний. За рішенням українського суду його звільнили ще у травні 2017 року, але бойовики «ЛНР» продовжували утримувати його у в’язниці. У нас на руках була так звана постанова «прокуратури ЛНР», яка говорила, що вони суди іноземної держави не визнають. І Теймураз мав і далі знаходитись у місці позбавлення волі. Через півроку нам нарешті вдалося його звільнити. Ще влітку 2017 року Теймураз дав інтерв’ю німецькій журналістці. Правозахисна група почала займатись його справою влітку. Ми ще за місяць знали, що його звільнять і готувались до цієї зустрічі», — розповів Павло Лисянський.

Теймураз розповідав, що у в’язницю не потрапляє гуманітарна допомога, там немає кваліфікованої медичної допомоги, за відмову від роботи ув’язнених б’ють і саджають в карцер. Також у в’язнів немає права на адвоката, а в самій в’язниці - антисанітарія.