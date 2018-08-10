Засудженого в Криму «українського диверсанта» етапували в Росію
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Геннадія Лімешка етапували з Сімферополя для відбування покарання в Росію
Засудженого в окупованому Криму до восьми років позбавлення волі українця Геннадія Лімешка етапували в Росію.
Про це повідомив у четвер журналіст Антон Наумлюк у Facebook.
«Засудженого на вісім років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, Геннадія Лімешка етапували з Сімферополя для відбування покарання. На цей момент Лімешко перебуває в Краснодарі», - зазначив Наумлюк.
За попередньою інформацією, українця можуть направити в Кабардино-Балкарію, Саратов або залишити в Краснодарському краї.
Зазначимо, що 24 липня суд залишив без змін вирок «диверсанту» Лімешку.
Нагадаємо, що у 2017 році Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання в анексованому Криму «агента Служба безпеки України», який нібито готував серію диверсій.
Згодом ФСБ навіть показала відео затримання «українського диверсанта» в окупованому Криму.
СБУ назвала фейком інформацію російських спецслужб про затримання їх працівника.
У відео, яке опублікувало російське ТБ, Лімешко розповів, що нібито отримав від своїх «кураторів» з СБУ 5 тис. грн на підготовку диверсій.