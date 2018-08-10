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    Засудженого в Криму «українського диверсанта» етапували в Росію

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    Геннадій Лімешко - Засудженого в Криму «українського диверсанта» етапували в Росію
    Геннадій Лімешко

    Геннадія Лімешка етапували з Сімферополя для відбування покарання в Росію

    Засудженого в окупованому Криму до восьми років позбавлення волі українця Геннадія Лімешка етапували в Росію.

    Про це повідомив у четвер журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

    «Засудженого на вісім років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, Геннадія Лімешка етапували з Сімферополя для відбування покарання. На цей момент Лімешко перебуває в Краснодарі», - зазначив Наумлюк.

    За попередньою інформацією, українця можуть направити в Кабардино-Балкарію, Саратов або залишити в Краснодарському краї.

    Зазначимо, що 24 липня суд залишив без змін вирок «диверсанту» Лімешку.

    Нагадаємо, що у 2017 році Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання в анексованому Криму «агента Служба безпеки України», який нібито готував серію диверсій.

    Згодом ФСБ навіть показала відео затримання «українського диверсанта» в окупованому Криму.

    СБУ назвала фейком інформацію російських спецслужб про затримання їх працівника.

    У відео, яке опублікувало російське ТБ, Лімешко розповів, що нібито отримав від своїх «кураторів» з СБУ 5 тис. грн на підготовку диверсій.

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