Затриманих на Сумщині українських прикордонників перевели з Москви

Українські прикордонники переведені з Лефортово в Брянськ, де буде відбуватись судове засідання

Українських прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня, яких у минулому році російські військові викрали на кордоні з РФ на Сумщині, перевели з московського СІЗО у Брянськ. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца. «Так, вони переведені з Лефортово в Брянськ, де буде відбуватись судове засідання,



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Викрадені росіянами прикордонники Богдан Марцоня і Ігор Дзюбак

Українські прикордонники переведені з Лефортово в Брянськ, де буде відбуватись судове засідання

Українських прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня, яких у минулому році російські військові викрали на кордоні з РФ на Сумщині, перевели з московського СІЗО у Брянськ.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

«Так, вони переведені з Лефортово в Брянськ, де буде відбуватись судове засідання, дата ще не визначена», — сказала Беца.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян підтвердив інформацію МЗС і зазначив, що наразі «тривають переговори про повернення українців додому».

«Наразі триває переговорний процес про повернення хлопців на Батьківщину. Не хочу заглиблюватися, аби не нашкодити», — сказав він.

Нагадаємо, 3 жовтня 2017 року під час моніторингу державного кордону на Сумщині зникли двоє прикордонників. Водночас російські ЗМІ повідомили про затримання ФСБ двох порушників, які назвались прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що російська ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону. Наприкінці жовтня викрадених прикордонників доставили у СІЗО «Лефортово» в Москві. Їх заарештовано до 5 лютого 2018 року.

25 січня Трубчевський районний суд Брянської області почне розглядати їхні справи по суті.

Джерело: Громадське