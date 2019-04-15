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    Завідувач кафедри Сумського держуніверситету на лекції агітував студентів (відео)

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    Завідувач кафедри Сумського держуніверситету на лекції агітував студентів (відео)

    На лекції викладач говорив про те, чи приймає наркотики один з кандидатів в президенти

    Завідувач кафедри електроніки і комп'ютерної техніки Сумського держуніверситету Анатолій Опанасюк на лекції проводив перед студентами передвиборчу агітацію.

    Про це написав на своїй сторінці в Facebook нардеп Антон Геращенко і опублікував відеозапис.

    «Сумський державний університет. Лекція завідувача кафедри електроніки та комп'ютерної техніки Анатолія Опанасюка. Тема лекції - чи приймає наркотики один з кандидатів в президенти. Дивно, чи не так?» - прокоментував нардеп.

    Він зазначив, що опублікував в соцмережі відео «незаконної антиагітації» викладачем Сумського держуніверситету «з метою превенції і недопущення подібної поведінки інших викладачів в інших ВНЗ країни».

    «Чи можна студентам в Сумському державному університеті вільно приймати рішення, за кого з кандидатів у президенти голосувати у другому турі виборів, якщо один з викладачів в робочий час, на лекції перед студентами, дає оцінки одному з кандидатів?» - підкреслив Геращенко.

    Нардеп вимагає від ректора Сумського державного університету вжити заходів дисциплінарного характеру щодо завідуючого кафедри електроніки Анатолія Опанасюка, «щоб він на своїх лекціях займався прямими своїми обов'язками, а не агітацією».

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