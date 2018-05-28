Збиток США від шторму «Альберто» може скласти $1 млрд, - Bloomberg

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Шторм у США: є небезпека того, що через сильний вітер і розмиву ґрунту будуть валитися дерева

Сумарний збиток від субтропічного шторму «Альберто», який раніше сформувався в Карибському морі і переміщається в напрямку Мексиканської затоки до узбережжя південних американських штатів, може скласти для США $1 млрд. Такі оцінки представило в неділю агентство Bloomberg.

Згідно з розрахунками фахівців аналітичної компанії Enki Research, на яке посилається агентство, безпосередній збиток в регіоні, імовірно, складе $400/500 млн. При цьому ще $600 млн, як очікується, будуть втрачені через те, що в постраждалі від шторму штати не приїдуть туристи. Ці дні були б найбільш сприятливими для туристичної галузі, так як у країні зараз тривалі вихідні. У понеділок у США відзначають національне свято — День пам’яті.

За оцінками Enki Research, найбільшу загрозу становлять повені, особливо на території, віддаленій від узбережжя. Також є небезпека того, що через сильний вітер і розмиву ґрунту будуть валитися дерева, пошкоджуючи споруди, автомобілі, обриваючи лінії електропередачі.

Через наближення «Альберто» в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида вже введений режим надзвичайної ситуації. Про небезпеку повеней через проливні дощі оголошено також у Північній Кароліні і Теннесі. Зливи очікуються в Джорджії.

Нагадаємо, за останніми оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами, штаб-квартира якого розташована в Майамі (штат Флорида), субтропічний шторм «Альберто» принесе в кілька штатів на південному сході США дощі і сильний вітер. Зараз центр урагану знаходиться в районі Куби і досягне берегів Алабами в ніч на вівторок. Швидкість вітру в епіцентрі атмосферного явища досягає 64 км/ч.