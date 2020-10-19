Збиття літака МАУ в Тегерані: стартував другий раунд переговорів з Іраном



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Жертвами авіакатастрофи стали 176 людей

Стало відомо, що обговорюватиме Україна з Іраном у другому турі переговорів

Розпочався другий раунд переговорів з Іраном щодо катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, який був збитий неподалік Тегерана у січні 2020 року. Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд зустрінеться з заступником міністра закордонних справ України Євгенієм Єніним та українською делегацією.

Про це повідомляє «Суспільне».

На запитання, чого очікувати від нового раунду переговорів Євгеній Єнін відповів, що насамперед Україну цікавитиме інформація про прогрес Ірану в розслідуванні обставин трагедії. «З цією метою працюватимуть три експертні групи — представники авіаційних влад, військові експерти, а також слідчі й прокурори», розповів заступник керівника зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що у червні заступник міністра закордонних справ Ірану заявив, що розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ майже завершене.

За словами заступника очільника МЗС України, розмір компенсацій родичам загиблих під час цього туру переговорів не обговорюватимуть, бо він «залежатиме від реальних обставин трагедії».

Євгеній Єнін додав, що Україна координує свої зусилля в процесі з іншими державами, громадяни яких постраждали внаслідок катастрофи. Це Канада, Велика Британія, Швеція та Афганістан.

За словами Євгенія Єніна, під час першого етапу переговорів з Україною іранська делегація запевнила у готовності слідувати всім міжнародним зобов’язанням у рамках міжнародних конвенцій та виплатити компенсації, проте їхню остаточну суму визначать за підсумками роботи слідчих, юристів та технічних експертів.

Тоді ж заступник міністра МЗС говорив, що Україна зацікавлена у розв’язанні питань з Іраном у досудовому порядку.

«Безумовно, ми налаштовані насамперед на позасудовий спосіб врегулювання, тому ми наразі налаштовані на досягнення прогресу у переговорах з Іраном. Мета вже неодноразово озвучувалася — об’єктивне та неупереджене розслідування причин катастрофи і притягнення усіх винних до відповідальності, надання гарантій не повторення подібних катастроф у майбутньому, виплата гідних компенсацій родинам загиблих, авіакомпанії та державі Україна», наголосив Євгеній Єнін.