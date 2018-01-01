Збройні сили Китаю нарощують масштаби тренувань під час свят
- Сьогодні, 12:55
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Усі роди військ задіяні в інтенсивних навчаннях, не зважаючи на святкування нового року
Китайська англомовна газета The Global Times, яка є близькою до Комуністичної партії КНР, повідомляє про численні навчання збройних сил країни, які відбуваються в період святкування нового року по місячному календарю.
Так дане видання нагадує про те, що 13 лютого три човни берегової оборони КНР здійснили патрулювання біля островів Даоюйдао/Сенкаку, на які також претендує Японія. Паралельно із цим військово-повітряні сили (ВПС) за участю літаків 4 покоління J-10 і J-11 проводили навчання в західній частині КНР в районі високогірних плато. Таким чином Пекін намагається отримати переваги над Індією, яка має літаки 3 покоління.
Разом із цим ВПС проводили тренування в провінції Ганьсу, на північному-заході країни, а полк авіації військово-морських сил проводив тренування в приморській провінції Шаньдун. Північний флот КНР в цей же самий час проводив навчання в Жовтому морі. Кораблі відпрацьовували пошук і знищення ворожих надводних і підводних кораблів, знищення і постановку мін.
73 гарнізон в південно-західній провінції Фуцзянь відпрацьовував алгоритм поведінки в разі витоку ядерних матеріалів. Відразу декілька бригад ракетних сил Народно-визвольної армії КНР відпрацьовувати виконання завдань в умовах пустель і засніжених лісів.