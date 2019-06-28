Зеленський нагородив військових, серед яких є загиблі на Донбасі



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Зеленський у День Конституції нагородив 40 військових, 11 з яких – посмертно

Глава держави присвоїв бійцям низку державних нагород

Президент України Володимир Зеленський відзначив мужність та патріотичність українських військових, які захищають, або загинули, захищаючи країну від агресії РФ на Донбасі. Глава держави присвоїв бійцям низку державних нагород.

Загалом Зеленський у День Конституції України, 28 червня, нагородив 40 військових, 11 з яких – посмертно.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, – наголошено в указі гаранта.

Орденом «За мужність» II ступеня нагороджено:

Лейтенана Блажка Віталія Олеговича

Орденом «За мужність» IIІ ступеня нагороджено:

Старшого солдата Валаха Сергія Вадимовича – посмертно;

Сержанта Гвоздієвського Сергія Володимировича – посмертно;

Старшого сержанта Ігнатенка Ігоря Павловича – посмертно.

Старшину Коваля Володимира Валентиновича – посмертно;

Солдата Луценка Єлизара Валерійовича;

Старшого солдата Наконечного Ігоря Олександровича – посмертно;

Сержанта Неживого Миколу Миколайовича – посмертно;

Сержанта Олексюка Максима Вікторовича – посмертно;

Старшого лейтенанта Пругла Дмитра Миколайовича – посмертно;

Солдата Сиріна Максима Миколайовича – посмертно;

Молодшого сержанта Троценка Ігоря Анатолійовича – посмертно;

Старшого солдата Шатіла Владислава Ігоровича;

Молодшого лейтенанта Якимащенка Сергія Володимировича;

Старшого солдата Якимчука Юрія Івановича.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено:

Старшого солдата Агеєва Ігоря Михайловича;

Солдата Глуховецького Левка Юрійовича;

Старшого солдата Дяченка Андрія Ігоровича;

Старшого солдата Кириленка Костянтина Анатолійовича;

Молодшого лейтенанта Козінського Дмитра Олександровича;

Старшого сержанта Лисоконя Юрія Олександровича;

Старшого солдата Овчаренка Данила Олеговича;

Старшого сержанта Ратушинського Олега Вікторовича;

Старшого сержанта Смурова Дмитра Романовича;

Сержанта Чаплю Михайла Володимировича;

Старшого солдата Шалепа Сергія Михайловича;

Старшого солдата Юринця Олександра Тарасовича.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено:

Старшого солдата Дорчі Василя Павловича;

Старшого солдата Кіншу Олександра Геннадійовича;

Старшого солдата Козлова Богдана Олександровича;

Солдата Кравченка Юрія Вікторовича – посмертно;

Старшого солдата Кулика Ігоря Михайловича;

Сержанта Лимаря Дмитра Сергійовича;

Старшину Макуху Олександра Івановича;

Молодшого сержанта Мироненка Сергія Олександровича;

Прапорщика Одинка Олексія Івановича;

Молодшого сержанта Пономаренка Романа Юлійовича ;

Старшого солдата Тімошенка Віктора Олександровича;

Старшого солдата Цумана Бориса Петровича;

Сержанта Шелковникова Романа Анатолійовича.