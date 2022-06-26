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    Новини

    Зеленский обратился к белорусам: «Вы не рабы и не пушечное м'ясо»

    Глава страны напомнил соседям, что Кремль не дорожит их жизнями - Зеленский обратился к белорусам: «Вы не рабы и не пушечное м'ясо»
    Глава страны напомнил соседям, что Кремль не дорожит их жизнями
    фото: Офис президента

    «Вас втягивают в войну»

    Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 июня обратися к белорусам, откуда двое суток массировано запускають ракети по Украине.

    «Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», – сказал Зеленский.

    Также Зеленский напомнил: знает, что народ Беларуси поддерживает Украину.

    «Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас – всех белорусов – российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами.

    От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», – отметил президент.

    Напомним, Арестович оценил угрозу с Белоруси.

    Теги: росія окупанти війна Україна президент окупація мясо #stoprussia
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    Зеленский обратился к белорусам: «Вы не рабы и не пушечное м'ясо»