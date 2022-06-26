Арестович оцінив загрозу з боку Білорусі

Білоруські військові розуміють, що українці зустрінуть їх вогнем

Загрози наступу з боку Білорусі надто перебільшені: білоруські військові розуміють, що тут їм доведеться непереливки, а тому і нікуди не висуваються вже чотири місяці. Таку думку під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Коли армія без бойового досвіду почне наступати лісовими стежками Рівненської області, то наші розлючені вояки рватимуть їх, доки не розірвуть повністю. На них обрушиться гнів усіх. Військових, ТРО, місцевих мисливців. Це в лютому у нас ще були страхи та сумніви. Зараз сентиментів ніхто не відчуватиме, стріляючи в окупантів», – заявив Арестович.

Нагадаємо, розвідка пояснила мету противника, з якою був завданий авіаційний удар по Україні з території Білорусі.

Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі.

Раніше стало відомо, що Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

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