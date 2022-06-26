  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Арестович оцінив загрозу з боку Білорусі
рус
    Події в Україні

    Арестович оцінив загрозу з боку Білорусі

    &laquo;На них обрушиться гнів усіх&raquo; - Арестович оцінив загрозу з боку Білорусі
    «На них обрушиться гнів усіх»
    фото з відкритих джерел

    Білоруські військові розуміють, що українці зустрінуть їх вогнем

    Загрози наступу з боку Білорусі надто перебільшені: білоруські військові розуміють, що тут їм доведеться непереливки, а тому і нікуди не висуваються вже чотири місяці. Таку думку під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    «Коли армія без бойового досвіду почне наступати лісовими стежками Рівненської області, то наші розлючені вояки рватимуть їх, доки не розірвуть повністю. На них обрушиться гнів усіх. Військових, ТРО, місцевих мисливців. Це в лютому у нас ще були страхи та сумніви. Зараз сентиментів ніхто не відчуватиме, стріляючи в окупантів», – заявив Арестович.

    Нагадаємо, розвідка пояснила мету противника, з якою був завданий авіаційний удар по Україні з території Білорусі.

    Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі.

    Раніше стало відомо, що Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну – розвідка. У Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

    Тим часом Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь росія окупанти армія війна українці військові Україна окупація радник час Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арестович оцінив загрозу з боку Білорусі