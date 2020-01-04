Зеленський подовжив собі відпочинок в карпатській резиденції ще на тиждень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент хоче пробути в Карпатах ще майже тиждень

Президент виїде з резиденції «Синьогора» 10, 11 або 12 січня

Президент України Володимир Зеленський має намір пробути в держрезиденції в селі Гута (Івано-Франківська область) як мінімум до 9 січня. Про це повідомляєhttps://strana.ua/news/242847-otdykh-zelenskoho-v-hute-prezident-probudet-v-rezidentsii-sinehora-do-9-janvarja.html#mce_temp_url# із посиланням на джерела в Офісі президента.

«При цьому, розглядається варіант, що поїде і пізніше - 10, 11 або 12 січня. Але якщо будуть якісь форс-мажори, то поїде і раніше. Але поки тихо і плани у президента пробути в Карпатах ще майже тиждень», - сказало джерело.

Як повідомляли ЗМІ, Володимир Зеленський запросив Андрія Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.

Крім того, в перший день 2020 року Зеленський катався на лижах. Фото з президентом публікували лижники, яким пощастило зустрітися на одній трасі з гарантом і його командою.