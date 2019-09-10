Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора



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Зеленський дав добро на призначення Чумака головним військовим прокурором

Матіоса замінить Віктор Чумак

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення народного депутата кількох скликань Віктора Чумака на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Про це свідчить фотокопія документа з підписом президента, передає ZN.ua.

«Кандидатура Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора узгоджена», - сказано в документі.

Віктор Чумак є генерал-майором юстиції запасу, він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.