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    Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора

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    Зеленський дав добро на призначення Чумака головним військовим прокурором - Зеленський погодив кандидатуру на посаду головного військового прокурора
    Зеленський дав добро на призначення Чумака головним військовим прокурором

    Матіоса замінить Віктор Чумак

    Президент України Володимир Зеленський погодив призначення народного депутата кількох скликань Віктора Чумака на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

    Про це свідчить фотокопія документа з підписом президента, передає  ZN.ua.

    «Кандидатура Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора узгоджена», - сказано в документі.

    Віктор Чумак є генерал-майором юстиції запасу, він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

    нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

    наказ Віктор Чумак президент
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