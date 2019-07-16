Зеленський поговорив по телефону з Меркель



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Зеленський та Меркель наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів

Президент України Володимир Зеленський 16 липня провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

«Співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Було позитивно відзначено результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у Нормандському форматі в Парижі, що має надати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський та Меркель наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів, а також завершенні процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській, зокрема, шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

«Співрозмовники також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України», - додали у пресслужбі.

Окрема увага під час розмови Зеленського та Меркель була приділена обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня відвідає з робочою поїздкою Харківську область.