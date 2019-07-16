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    Зеленський завтра поїде на Харківщину

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    Зеленський завтра поїде на Харківщину

    За даними ЗМІ, Зеленський під час візиту на Харківщину представить нового главу обладміністрації

    Президент України Володимир Зеленський 17 липня відвідає з робочою поїздкою Харківську область.

    Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.

    Деталі візиту президента не уточнюються.

    Як повідомляє видання «Страна», Зеленський під час візиту на Харківщину представить нового главу обладміністрації. Кандидатуру, як очікується, в середу вранці на засіданні схвалить Кабмін.

    За інформацією видання, губернатором Харківської області може стати Вадим Слюсарев.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 липня, побував із візитом у Дніпрі.

    Мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський побилися об заклад під час відвідин Нового мосту, що з'єднує правий та лівий береги ріки Дніпро.

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