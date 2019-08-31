Президент пояснив, чому не їздить на роботу на велосипеді, як Голобородько



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Глава держави натякнув на небезпеки від осіб, імена яких не став розкривати

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити, оскільки це небезпечно.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Я з цим боровся і борюся. Я чесно скажу - мені не дозволяють. Через що... Не буду зараз називати прізвищ людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже декілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно», - сказав глава держави.

Проте Зеленський запевнив, що бореться за можливість їздити на велосипеді на роботу.

Він також зауважив, що його кортеж не заважає жителям України.

«Обіцяли не перекривати — нічого не перекриваємо. Обіцяли нікому не заважати — не заважаємо», — сказав голова держави.

Зауважимо, що на роботу їздив президент Голобородько, якого Зеленський зіграв у серіалі Слуга народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про взаємостосунки з главою Офісу президента Андрієм Богданом та як відчитує його.

Джерело: ТСН