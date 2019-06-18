Зеленський прибув до Берліна
Меркель сьогодні обговорить із Зеленським економічні перспективи України та ФРН
Президент України Володимир Зеленський сьогодні вночі прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом. Про це повідомляється в Twitter Адміністрації президента.
Як зазначається в повідомленні, у Берліні Зеленський зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель, німецькими політиками та представниками бізнесу.
В Адміністрації президента відзначили, що серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною та четверте - за обсягом інвестицій.
«Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель не лише про припинення війни, а й про нові економічні перспективи», - наголосили в АП.
Раніше Зеленський розповівпро свої очікування від зустрічі з Меркель.
Зеленський заявив, що канцлер Німеччини має великий досвід і авторитет як сильна особистість.
«Канцлер Меркель є сильною особистістю з безперечним авторитетом і величезним досвідом. Українці сподіваються, що Ангела Меркель, як впливовий європейський і світовий авторитет, допоможе моїй країні протистояти викликам, з якими ми стикаємося. Ми впевнені, що політика санкцій повинна залишатися допоки не буде відновлена територіальна цілісність і суверенітет України», — відповів український президент.
Він також додав, що Україні буде потрібна допомога з боку Німеччини.