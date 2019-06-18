  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський прибув до Берліна

    • Розсилка
    Зеленський прибув до Берліна

    Меркель сьогодні обговорить із Зеленським економічні перспективи України та ФРН

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні вночі прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом. Про це повідомляється в Twitter Адміністрації президента.

    Як зазначається в повідомленні, у Берліні Зеленський зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель, німецькими політиками та представниками бізнесу.

    screenshot_4_357

    В Адміністрації президента відзначили, що серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною та четверте - за обсягом інвестицій.

    «Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель не лише про припинення війни, а й про нові економічні перспективи», - наголосили в АП.

    Раніше Зеленський розповівпро свої очікування від зустрічі з Меркель. 

    Зеленський заявив, що канцлер Німеччини має великий досвід і авторитет як сильна особистість.

    «Канцлер Меркель є сильною особистістю з безперечним авторитетом і величезним досвідом. Українці сподіваються, що Ангела Меркель, як впливовий європейський і світовий авторитет, допоможе моїй країні протистояти викликам, з якими ми стикаємося. Ми впевнені, що політика санкцій повинна залишатися допоки не буде відновлена територіальна цілісність і суверенітет України», — відповів український президент.

    Він також додав, що Україні буде потрібна допомога з боку Німеччини.

     

    Читайте також
    Німеччина Ангела Меркель політика українці Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ