Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі з Меркель



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Сьогодні Ангела Меркель і Володимир Зеленський проведуть робочий обід

Зеленський на зустрічі з Меркель говоритиме про продовження санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером ФРН буде продовжувати наполягати на продовжені санкцій проти Росії.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю видання Bild.

Зеленський заявив, що канцлер Німеччини має великий досвід і авторитет як сильна особистість.

«Канцлер Меркель є сильною особистістю з безперечним авторитетом і величезним досвідом. Українці сподіваються, що Ангела Меркель, як впливовий європейський і світовий авторитет, допоможе моїй країні протистояти викликам, з якими ми стикаємося. Ми впевнені, що політика санкцій повинна залишатися допоки не буде відновлена територіальна цілісність і суверенітет України», — відповів український президент.

Він також додав, що Україні буде потрібна допомога з боку Німеччини.

«Нам також знадобиться допомога в проведенні глибоких структурних реформ, які ми починаємо. Ми також бачимо загрози у енергетичному секторі через «Північний поток-2», який завдасть шкоди енергетичній безпеці України і Європи«, — додав він.

Раніше повідомлялося, що літак із президентом України Володимиром Зеленським приземлився на берлінському летовищі «Тегель».

Робоча програма першого офіційного візиту Володимира Зеленського до ФРН розпочнеться у вівторок із зустрічі з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле.

О 12.30 за місцевим часом перед відомством канцлера запланована офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями, після чого Ангела Меркель і Володимир Зеленський проведуть робочий обід. За результатами бесіди передбачена спільна прес-конференція (початок о 13.45).

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.