Зеленський привітав киян з днем Києва



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Президент: По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто

Президент поділився своїм ставленням до столиці

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Києва та гостей столиці з Днем міста, розповівши про своє особисте ставлення до Києва.

«Я переїхав в Київ у 2003 році. По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не поспішає відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібен час, щоб закохатися в це місто. І момент, щоб у ньому розчаруватися. Але у Києва є одна унікальна риса - він точно не залишає байдужим», - зазначив глава держави на своїй офіційній сторінці в Facebook.

При цьому Зеленський підкреслив, що Київ є містом, де народжується свобода.

«У цьому місті, знайшлося місце на карті для нашого Кварталу 95. У цьому місті моя дочка пішла в перший клас. У цьому місті народився мій син. І звичайно, в серце цього міста народжується свобода», - написав він.

Нагадаємо, у ці вихідні, 25-26 травня, Київ відзначає свій день народження – йому виповнюється 1537 років. З програмою урочистих заходів, а також історією свята ви можете ознайомитись тут.