Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії
Новопризначений заступник командувача Національної гвардії має орден Богдана Хмельницького III ступеня
Микола Миколенко займав посаду начальника Північного територіального управління Національної гвардії України
Президент Володимир Зеленський призначив заступником командувача Національної гвардії України Миколу Миколенка.
Відповідний указ №458/2019 від 26 червня опублікований на сайті глави держави.
«Призначити Миколу Миколенка заступником командувача Національної гвардії України», - говориться в документі.
Миколенко займав посаду начальника Північного територіального управління Національної гвардії України. Він має орден Богдана Хмельницького III ступеня.
Як відомо, 14 червня президент Зеленський призначив головою Нацгвардії Миколу Балана.