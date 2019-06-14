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    Національну гвардію України очолив Микола Балан

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    Командувач Нацгвардією Микола Балан - Національну гвардію України очолив Микола Балан
    Командувач Нацгвардією Микола Балан
    Фото: ВВС

    У травні п'ятий президент Петро Порошенко призначив Балана виконувачем обов'язків командувача Національною гвардіїєю та звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Нацгвардією

    Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Балана з посади виконувача обов'язків командувача Національною гвардією і призначив його командувачем Нацгвардією. Про це йдеться в указах №405 і №№407 від 13 червня.

    У 2010 році Балан був начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. З 2014 року його призначено заступником командувача Національної гвардії України і присвоєно військове звання генерал-лейтенанта. З 6 лютого 2015 до 31 грудня 2015 року він виконував обов'язки командувача Нацгвардією.

    Микола Балан
    Микола Балан

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    Також президент призначив Володимира Кондратюка першим заступником командувача Нацгвардією, а Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя - заступниками командувача.

    Крім того, Зеленський звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача Нацгвардією.

    Як повідомлялось, у травні президент Петро Порошенко призначив Балана виконувачем обов'язків командувача Національною гвардіїєю та звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Нацгвардією, який займав цю посаду з грудня 2015 року.

    Нагадаємо, екскомандувача Національної гвардії Аллерова, гендиректора компанії-забудовника та оцінювача підозрюють у причетності до заволодіння майна Головного управління Нацгвардії у розмірі 81,64 млн грн. Їх затримали 14 травня.

     21 травня Аллеров вийшов із СІЗО під заставу у 4,8 млн грн.

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    Петро Порошенко Нацгвардія Володимир Зеленський президент Микола Балан
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