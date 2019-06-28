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    Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано

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    Послухати Зеленського українцям у Канаді коштуватиме майже $100 - Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано
    Послухати Зеленського українцям у Канаді коштуватиме майже $100

    Глава держави вирішив підзаробити на зустрічі з діаспорою у Канаді

    Президент України Володимир Зеленський продає квитки усім бажаючим прийти на його виступ переду українською громадою у Торонто. Про це повідомляють користувачі Facebook.


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    Так, за те, щоб послухати виступ глави української держави, представникам діаспори доведеться заплатити 124 канадські долари – це близько $95, тобто майже 2,5 тис. грн.

    Нагадаємо, Зеленський перебуватиме у Торонто з 1 по 3 липня, де зустрінеться з вищим керівництвом країни, також планує взяти участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні, - повідомляє сайт президента. Окрім того, президент Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади, яка є другою найбільшою українською діаспорою у світі. Наразі в цій країні проживає близько 600 тисяч українців.

     

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