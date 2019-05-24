Меркель обговорила з Зеленським нормандський формат



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Зеленський та Меркель наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Вони обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на сході України.

«Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у «нормандському форматі». Вони домовилися з цього та з інших питань підтримувати тісний робочий контакт», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у Зеленського готові вести перемовини з Росією, аби повернути політв'язнів.

Раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Зокрема, Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що ідея проведення референдуму в Україні щодо миру з Росією - це або невдалий експромт команди Володимира Зеленського, або свідомий крок, який загрожує суверенітету країни.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами 23 травня заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.