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    Суспільство

    Меркель обговорила з Зеленським нормандський формат

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    Меркель обговорила з Зеленським нормандський формат

    Зеленський та Меркель наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

    Вони обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на сході України.

    «Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у «нормандському форматі». Вони домовилися з цього та з інших питань підтримувати тісний робочий контакт», - йдеться у заяві.

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