Зеленський розказав, чому не поїхав здавати аналізи на «Олімпійський» з Порошенком



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Володимир Кличко, який запропонував кандидатам пройти тест VADA, став учасником політичної гри, - Зеленський

Кандидат каже, що «напередодні отримав секретну інформацію»

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав здавати аналізи на наркотики на НСК «Олімпійський» з Петром Порошенком, оскільки нібито отримав секретну інформацію про підготовку там проти нього провокації. Але за кордоном він аналізи здав би. Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому на каналі «Новини України» в YouTube.

«Коли-небудь, після всіх цих виборів, проллється світло на інформацію, як на НСК «Олімпійський» хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити», - заявив Зеленський.

Кандидат також розповів, що крім лабораторії Eurolab, яку очолює його прихильник, він також знайомий із засновником приватної клініки «Борис» Михайлом Радуцьким.

«Я міг поїхати туди, або туди. Я справді не хотів їхати на НСК через дуже простий: я не знав, що там будуть робити з моїми аналізами потім», - заявив він, додавши, що це пов'язано з тією секретною інформацією, про яку він сказав.

Зеленський також повторив, що відмовився здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA, оскільки вона є волонтерською антидопінгової асоціацією, а не Всесвітнім антидопінговим агентством. При цьому він заявив, що Володимир Кличко, який запропонував кандидатам пройти тест VADA, став учасником політичної гри. У той же час Зеленський сказав, що якби це було за кордоном, то він би поїхав здавати аналізи.

«Ну, мужики, ну, треба буде – поїдемо», - відповів він на пропозицію поїхати і зняти всі підозри.